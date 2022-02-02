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Прокуроры выявили завышение на 800 млн рублей цены подключения "Сапсанов" к интернету

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Транспортные прокуроры выявили завышение стоимость работ при подключению к интернетов поездов "Сапсан" в 2017 и 2019 году, сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

По ее словам, ОАО "РЖД" в эти годы заключило договора об обеспечении доступом в интернет пассажиров "Сапсанов" на общую сумму более 1,5 млн рублей. Проверка выявила, что исполнитель в свои затраты, указанные в договорах, неправомерно включил стоимость оборудования, приобретенного и установленного в поездах ранее. В результате стоимость работ была завышена более чем на 800 млн рублей.

По фактам возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Транспортная прокуратура Сапсан РЖД

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