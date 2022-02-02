Режим ЧС ввели в Северском районе Кубани из-за подтопления

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Убинка Северского района на Кубани достиг неблагоприятных отметок, в муниципалитете ввели режим ЧС, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"В Северском районе ввели режим ЧС. В школах развернули пункты временного размещения. По данным наблюдателя гидропоста Северская, уровень воды в реке Убинка достиг неблагоприятных отметок, подъем продолжается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в станицах муниципалитета остаются подтопленными 87 придворовых территорий, в поселке Ильский в два дома заходила вода. В свою очередь пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье" сообщает о переливе талой воды через федеральную трассу А-146 Краснодар - Верхнебаканский в районе поселка Афипский.

"На месте дежурит комбинированная дорожная машина и экипаж ДПС. Сотрудники дорожного управления сняли фрагменты ограждения, чтобы не мешать потокам переливаться на другую сторону дороги", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что водителям лучше временно планировать движение в западном направлении, используя другие маршруты и избегая низинных участков.