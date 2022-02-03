Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:06Заразились
на 02.02В России 12 128 796+141 883В мире 384 701 043+3 017 183

В РФ 42% населения считают, что власти должны способствовать росту курса рубля

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Опрос Фонда "Общественное мнение" показал, что 43% россиян считают, что курс рубля больше зависит от действий российских властей, еще 35% - что он зависит от обстоятельств, на которые власти повлиять не могут. При этом 42% респондентов убеждены, что власти должны способствовать росту курса национальной валюты.

Опрос проводился с 21 по 23 января при поквартирном обходе 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 регионов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Если 42% опрошенных считают, что власти должны помогать укреплению рубля, то 24% считают, что властям нужно удерживать курс неизменным 5% - что они должны стараться, чтобы курс снизился. Еще 4% кажется, что власти лучшене пытаться влиять на курс. При этом 55% респондентов считают, что стране выгодней рост курса национальной валюты, 15% - его снижение.

В целом по выборке 27% считают, что в ближайшее время рубль будет дешеветь, но среди тех, кто следит за валютным рынком, так считают 39%. 18% россиян полагают, что курс будет расти, 25% верят, что курс останется неизменным.

Следят за курсом рубля 36% опрошенных, 63% - нет. Из тех, кто следит, 15% признались, что порой переживают из-за колебаний курса, 20% не переживают никогда. В последнее время нервничали из-за колебаний курса 9% в этой группе.

38% опрошенных назвали сильным влияние изменений курса на их жизнь, 22% - слабым, 28% этого влияния не ощущают.

ФОМ

Новости

Счетная палата предложила разрешить страховщикам ОМС защищать клиентов в суде

Что случилось этой ночью: четверг, 3 февраля

Пандемия коронавируса

В России разработали методику определения трех подвидов штамма "омикрон"

В России разработали методику определения трех подвидов штамма "омикрон"

Пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече в Москве с Путиным

Во Владивостоке на судне произошел пожар

Поклонская назначена заместителем главы Россотрудничества

Поклонская назначена заместителем главы Россотрудничества

Что произошло за день: среда, 2 февраля

МИД РФ пообещал ответные меры против немецких СМИ после запрета вещания RT DE

МИД РФ пообещал ответные меры против немецких СМИ после запрета вещания RT DE

Суд смягчил приговор видеооператору-оппозиционеру Зеленскому

Суд смягчил приговор видеооператору-оппозиционеру Зеленскому
Пандемия коронавируса

Банк России увидел проблемы на рынке труда из-за "омикрона"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });