В РФ 42% населения считают, что власти должны способствовать росту курса рубля

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Опрос Фонда "Общественное мнение" показал, что 43% россиян считают, что курс рубля больше зависит от действий российских властей, еще 35% - что он зависит от обстоятельств, на которые власти повлиять не могут. При этом 42% респондентов убеждены, что власти должны способствовать росту курса национальной валюты.

Опрос проводился с 21 по 23 января при поквартирном обходе 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 регионов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Если 42% опрошенных считают, что власти должны помогать укреплению рубля, то 24% считают, что властям нужно удерживать курс неизменным 5% - что они должны стараться, чтобы курс снизился. Еще 4% кажется, что власти лучшене пытаться влиять на курс. При этом 55% респондентов считают, что стране выгодней рост курса национальной валюты, 15% - его снижение.

В целом по выборке 27% считают, что в ближайшее время рубль будет дешеветь, но среди тех, кто следит за валютным рынком, так считают 39%. 18% россиян полагают, что курс будет расти, 25% верят, что курс останется неизменным.

Следят за курсом рубля 36% опрошенных, 63% - нет. Из тех, кто следит, 15% признались, что порой переживают из-за колебаний курса, 20% не переживают никогда. В последнее время нервничали из-за колебаний курса 9% в этой группе.

38% опрошенных назвали сильным влияние изменений курса на их жизнь, 22% - слабым, 28% этого влияния не ощущают.