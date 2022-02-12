По данным опроса, россияне больше всего боятся потерять здоровье и остаться без денег

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Более половины россиян (54%), в первую очередь, испытывают опасения в связи с состоянием здоровья своих близких, наибольшие опасения за своё собственное здоровье испытывает каждый третий (33%), свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

На вопрос о наибольших страхах, допускающих несколько вариантов ответа, около трети (31%) ответили, что, в первую очередь, боятся остаться без денег.

Неопределенности в будущем опасаются 13% респондентов или почти каждый восьмой, отмечают социологи.

Согласно опросу, угроза потери работы на первом месте среди страхов у каждого одиннадцатого (9%). Невозможности реализовать себя в жизни боятся 7% сограждан, одиночества - 6% опрошенных.

По данным ФОМ, по ситуации в целом по стране 40% респондентов на первом месте среди опасений назвали повышение цен, каждый пятый (20%) - угрозу массовой безработицы, 14% сограждан или каждый седьмой - экономический кризис.

Всероссийский опрос был проведён 28-30 января 2022 года среди 1500 респондентов в 104 населённых пунктах РФ, в 53 регионах.