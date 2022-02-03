Пассажир стал фигурантом дела о лжеминировании самолетов в "Шереметьево"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Транспортная полиция возбудила уголовное дело в отношении авиапассажира, которого обвиняют в звонке в кол-центр аэропорта "Шереметьево" для сообщения о бомбах в самолетах. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Дело расследуется по статье о заведомо ложном сообщении о теракте (ч.2 ст.207 УК). Подследственному грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемого 1 февраля доставили в отдел полиции в "Шереметьево". Он ждал вылета в Петропавловск-Камчатский, вел себя неадекватно и нарушал общественный порядок. Уже в отделе он со своего мобильного телефона позвонил в кол-центр аэропорта и сообщил о минировании самолетов.

После этого в аэропорту были усилены меры безопасности. Бомб в самолетах не нашли.

"Медицинское освидетельствование установило алкогольное опьянение у мужчины. Свою выходку он объяснил желанием привлечь внимание", - сказали в управлении.

На подозреваемого также составили протокол по ст.20.21 КоАП (появление в общественных местах в пьяном виде).

Его отпустили под подписку о невыезде.