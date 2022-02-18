В Москве в четверг "заминировали" более двух тысяч объектов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы столицы в четверг были вынуждены вновь проверять анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах на объектах города, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Всего вчера было "заминировано" более 2 тыс. объектов", - сказал собеседник агентства в пятницу.

Он уточнил, что угрозы поступили в адрес свыше 200 объектов образования и здравоохранения, шести автовокзалов, почти 80 гостиниц, 50 торговых центров.

"Анонимы также сообщали о "минировании" 1,5 тыс. магазинов по всему городу, районных судов и других объектов", - пояснил источник.

По его информации, для проверки поступивших сигналов было эвакуировано около 6 тыс. человек. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что 16 февраля в Москве было "заминировано" более 4 тыс. объектов, эвакуировано около 3 тыс. человек.

Массовое "минирование" столичных объектов началось в конце ноября 2019 года. Только за месяц угрозы получили до 8,5 тыс. объектов города, причем многие - неоднократно. Общее число эвакуированных тогда приблизилось к 800 тыс. человек.

Пик лжеминирований в Москве пришелся на 19 декабря 2019 года, когда полиция и спасатели проверили более 1 тыс. городских объектов и для проверки угроз вывели на улицы около 170 тыс. человек.