Поиск
Фристайл13:00Женщины. Квалификация 1Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Швейцария - Канада 1:12Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа B Китай - Чехия 1:3Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:04Заразились
на 03.02В России 12 284 564+155 768В мире 384 859 233+3 175 373

ЦБ РФ в 2021 году провел киберучения с участием 70 банков

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Банк России в 2021 году провел киберучения, в которых приняли участие 70 кредитных организаций, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев на мероприятии "Инфофорум-2022".

"Такая форма, как командно-штабные учения, на самом деле дает свой совершенно неожиданный результат. Мы по прошлому году, когда проводили киберучения и в них участвовало порядка 70 разного масштаба финансовых организаций, от очень крупных до очень небольших, проводили как раз в форме таких командно-штабных историй", - сказал Сычев.

"Наткнулись на очень простую и неожиданную вещь, которую крупные организации для себя открывали. Они открывали для себя, что в ходе очень простой задачи детектирования и локализации проблемы, они внутри себя иногда не имеют взаимоотношений, подразделение автоматизации (не взаимодействует - ИФ) с информационным блоком и еще остальное. И это как раз говорит о том, что если мы говорим о полной цифровой независимости, то это не упирается только в импортозамещение и только в замену ПО на что-то. Но и упирается в важный внутренний процесс взаимодействия тех, кто работает с этими информационными системами", - сказал Сычев.

Весной 2021 года директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сообщил, что киберучения для оценки защищенности российских банков от хакеров будут проходить дважды в год. Как ранее заявлял ЦБ, такие учения хорошо показывают, как и насколько быстро организация может выявить атаку, локализовать ее, оценить масштаб проблемы и ликвидировать последствия.

Артем Сычев ЦБ РФ

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ отменят карантин для граждан, контактировавших с больными COVID-19

В РФ отменят карантин для граждан, контактировавших с больными COVID-19

Что произошло за день: четверг, 3 февраля

Путин поручил проработать перезапуск программы утилизации старых авто в РФ

Путин поручил проработать перезапуск программы утилизации старых авто в РФ
Пандемия коронавируса

Путин заявил об отсутствии планов введения локдауна из-за коронавируса

В России будет прекращено вещание телерадиокомпании Deutsche Welle

Пандемия коронавируса

Российские регионы продолжили отправлять школьников на дистант или каникулы

Российские регионы продолжили отправлять школьников на дистант или каникулы

Адвокат сообщила о нарушении прав заключенных в колонии под Саратовом

Экс-директор предприятия "Роскосмоса" получил пять лет за присвоение 20 млн руб.

Экс-директор предприятия "Роскосмоса" получил пять лет за присвоение 20 млн руб.

Atomyze первой получила лицензию ЦБ на управление цифровыми финактивами

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый февраль в России

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый февраль в России
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });