ЦБ РФ в 2021 году провел киберучения с участием 70 банков

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Банк России в 2021 году провел киберучения, в которых приняли участие 70 кредитных организаций, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев на мероприятии "Инфофорум-2022".

"Такая форма, как командно-штабные учения, на самом деле дает свой совершенно неожиданный результат. Мы по прошлому году, когда проводили киберучения и в них участвовало порядка 70 разного масштаба финансовых организаций, от очень крупных до очень небольших, проводили как раз в форме таких командно-штабных историй", - сказал Сычев.

"Наткнулись на очень простую и неожиданную вещь, которую крупные организации для себя открывали. Они открывали для себя, что в ходе очень простой задачи детектирования и локализации проблемы, они внутри себя иногда не имеют взаимоотношений, подразделение автоматизации (не взаимодействует - ИФ) с информационным блоком и еще остальное. И это как раз говорит о том, что если мы говорим о полной цифровой независимости, то это не упирается только в импортозамещение и только в замену ПО на что-то. Но и упирается в важный внутренний процесс взаимодействия тех, кто работает с этими информационными системами", - сказал Сычев.

Весной 2021 года директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сообщил, что киберучения для оценки защищенности российских банков от хакеров будут проходить дважды в год. Как ранее заявлял ЦБ, такие учения хорошо показывают, как и насколько быстро организация может выявить атаку, локализовать ее, оценить масштаб проблемы и ликвидировать последствия.