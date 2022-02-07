Банк России покинет первый замглавы департамента информационной безопасности

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в фейсбуке, что оставит свой пост 14 марта 2022 года.

"С 14 марта я покидаю Банк России. Завершилась работа над реализацией "Основных направлений развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на период 2019-2021". Многое достигнуто, что-то еще в работе, а что-то не удалось реализовать, - написал он. - Надеюсь, команда ДИБ сможет довести до конца то, что начато, и приступить к новым интересным задачам. А я теперь открыт для новых предложений".