В Москве прокомментировали заявление США о ликвидации главаря ИГ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Москва поддерживает усилия других государств в сфере антитеррора, но руководствуется необходимостью тщательного выбора целей при осуществлении точечных силовых операций, чтобы исключить возможность гибели гражданских лиц, заявляют в МИД РФ.

"Поддерживаем усилия других государств, в том числе членов ведомой США международной коалиции, на антитеррористическом направлении. Готовы к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами в интересах налаживания совместного эффективного противодействия этой общей для всех угрозе", - говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ о ликвидации американцами в Сирии лидера ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Курайши.

"При этом в своих практических действиях руководствуемся необходимостью тщательного выбора целей при планировании и осуществлении точечных силовых операций, чтобы исключить возможность гибели гражданских лиц. Призываем к этому и другие страны, непосредственно участвующие в контртеррористических действиях", - отмечает Захарова. Текст ее ответа размещен в четверг на сайте ведомства.

По ее словам, "если информация о жертвах среди мирного населения в ходе данной акции американцев подтвердится, то это, наверное, должно стать предметом тщательного расследования".

Захарова отмечает: "Тот факт, что главарь ИГИЛ скрывался в населенном пункте Атма в Идлибской "зоне деэскалации" в очередной раз наглядно демонстрирует, что это район на севере Сирии, остающийся вне контроля властей САР, используется международными террористическими организациями в качестве безопасного убежища".

"Это подтверждает необходимость скорейшей ликвидации форпоста бандитов и боевиков в Идлибе, как это предусмотрено соответствующими договоренностями с Турцией. Дальнейшее сохранение "статус-кво" в данном и других удерживаемых незаконными вооруженными формированиями районах работает исключительно на интересы террористических группировок. Твердо исходим из того, что единственным путем обеспечения надежной безопасности в САР является восстановление контроля законных сирийских властей над всей территорией страны", - заявила официальный представитель МИД.

В четверг в заявлении, распространенном Белым домом, сообщалось, что американские военные провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии и уничтожили главаря ИГ Абу Ибрагима аль-Курайши. Западные СМИ сообщали, что американский спецназ провел самую серьезную за последние годы спецоперацию против экстремистов в сирийском Идлибе. Поступали сообщения о том, что среди погибших во время операции есть и мирные жители.