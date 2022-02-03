Байден объявил о ликвидации главаря ИГ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Американские военные провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии и уничтожили главаря "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, говорится в заявлении президента США Джо Байдена, распространенном в четверг Белым домом.

"Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным", - говорится в нем.

Ни один из американских военных в ходе операции не пострадал.

Считается, что именно этот экстремист был наиболее высокопоставленным главарем ИГ после гибели прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади.

Байден пообещал выступить с речью по этой теме позже в четверг.

Ранее западные СМИ сообщали, что американский спецназ провел самую серьезную за последние годы спецоперацию против экстремистов в сирийском Идлибе. Поступали сообщения о том, что среди погибших во время операции есть и мирные жители.

СМИ отмечают, что, по данным очевидцев, американские военные высадились с вертолетов близ места проведения операции, недалеко от границы с Турцией. Они столкнулись с ожесточенным сопротивлением террористов. В частности, сторонники ИГ вели огонь по военным из зенитных орудий, установленных на транспортные средства. Стрельбу в городе слышали в течение двух часов - вплоть до отлета американских военных на вертолетах.

Американские СМИ приводят слова неназванного высокопоставленного чиновника США, по словам которого сам главарь террористов погиб, когда привел в действие взрывное устройство.

Предыдущий лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в Сирии в 2019 году.