Взрыв газа произошел в многоэтажке в Нижнем Новгороде

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Бытовой газ взорвался в многоэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Взрыв газа прогремел в квартире на пятом этаже, пострадал хозяин квартиры, еще 13 человек спасены", - сказал собеседник агентства.

Пожара не последовало. Взрывом выбило окна и повредило межквартирные перегородки.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ журналистам сообщили, что информация о взрыве газа в квартире на пятом этаже жилого дома по проспекту Ленина поступила в 20:21 по московскому времени.

"Нарушены остекление, межкомнатные и межквартирные перегородки, предварительно, несущие конструкции не повреждены. Эвакуировано 13 человек, одному потребовалась помощь медиков", - сообщили в пресс-службе.

Дом газифицирован, добавили в ведомстве.

В свою очередь в пресс-службе правительства региона сообщили, что в результате взрыва в доме пострадали два человека, один из них госпитализирован.

"По текущим данным, в результате происшествия пострадали двое: мужчина с ожогами 75-80% тела госпитализирован в ожоговый центр Приволжского медуниверситета. Женщине с гипертоническим кризом медицинская помощь оказывается на месте, она отказалась от госпитализации", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Глеба Никитина.

На месте сформирован штаб по ликвидации последствий ЧП. В настоящее время из жилого дома эвакуировано 13 человек, в том числе двое детей.

Губернатор поручил главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву поселить людей в пункте временного размещения. Как отметил мэр города, пункт будет организован в здании школы, при необходимости на ночь эвакуированных жителей могут разместить в гостинице.

В свою очередь прокуратура Нижегородской области информирует о начале проверки по факту инцидента.

"В рамках проверки надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства лицами, обслуживающими газовое оборудование в жилом доме", - говорится в сообщении.