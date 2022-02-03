Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в нижегородской многоэтажке

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства взрыва бытового газа в доме в Ленинском районе Нижнего Новгорода, сообщает региональное следственное управления СКР в четверг.

"По факту хлопка газовоздушной смеси в жилом доме по пр. Ленина Ленинского района г. Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей)", - говорится в сообщении.

По информации следствия, пострадавший, которому потребовалась госпитализация, - мужчина 1975 года рождения.

На месте работают следователи.

Ранее в пресс-службе регионального Главного управления МЧС РФ журналистов информировали, что в 20:21 по московскому времени поступила информация о взрыве газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже жилого дома по проспекту Ленина. Дом газифицирован.

Из дома, по последним данным, эвакуировано 49 человек, в том числе двое детей. По данным ведомства, в ликвидации последствий происшествия задействовано 107 человек и 32 единицы техники.

Пресс-служба регионального правительства информировала, что результате ЧП в квартирах нарушены остекление, пострадали межкомнатные и межквартирные перегородки. По предварительным данным, несущие конструкции здания не повреждены.

По информации губернатора региона Глеба Никитина, в результате происшествия пострадало двое: мужчина с ожогами 75-80% тела госпитализирован в ожоговый центр Приволжского медуниверситета. Женщине с гипертоническим кризом медицинская помощь оказывается на месте, она отказалась от госпитализации. Жильцы пострадавшего дома будут размещены в школе, где им предоставят горячее питание.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку, в рамках которой намерена дать оценку "соблюдению законодательства лицами, обслуживающими газовое оборудование в жилом доме".