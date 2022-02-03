Поиск
Фристайл13:00Женщины. Квалификация 1Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Швейцария - Канада 1:12Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа B Китай - Чехия 1:3Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:04Заразились
на 03.02В России 12 284 564+155 768В мире 384 859 233+3 175 373

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в нижегородской многоэтажке

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства взрыва бытового газа в доме в Ленинском районе Нижнего Новгорода, сообщает региональное следственное управления СКР в четверг.

В РоссииВзрыв газа произошел в многоэтажке в Нижнем НовгородеЧитать подробнее

"По факту хлопка газовоздушной смеси в жилом доме по пр. Ленина Ленинского района г. Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей)", - говорится в сообщении.

По информации следствия, пострадавший, которому потребовалась госпитализация, - мужчина 1975 года рождения.

На месте работают следователи.

Ранее в пресс-службе регионального Главного управления МЧС РФ журналистов информировали, что в 20:21 по московскому времени поступила информация о взрыве газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже жилого дома по проспекту Ленина. Дом газифицирован.

Из дома, по последним данным, эвакуировано 49 человек, в том числе двое детей. По данным ведомства, в ликвидации последствий происшествия задействовано 107 человек и 32 единицы техники.

Пресс-служба регионального правительства информировала, что результате ЧП в квартирах нарушены остекление, пострадали межкомнатные и межквартирные перегородки. По предварительным данным, несущие конструкции здания не повреждены.

По информации губернатора региона Глеба Никитина, в результате происшествия пострадало двое: мужчина с ожогами 75-80% тела госпитализирован в ожоговый центр Приволжского медуниверситета. Женщине с гипертоническим кризом медицинская помощь оказывается на месте, она отказалась от госпитализации. Жильцы пострадавшего дома будут размещены в школе, где им предоставят горячее питание.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку, в рамках которой намерена дать оценку "соблюдению законодательства лицами, обслуживающими газовое оборудование в жилом доме".

Нижний Новгород СКР

Новости по теме

Новости

Журналистка "Новой газеты" Милашина покидает Россию после угроз Кадырова

Журналистам Deutsche Welle запрещен допуск в Госдуму

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности РФ

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности РФ

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Нижнем Новгороде

Пандемия коронавируса

В РФ отменят карантин для граждан, контактировавших с больными COVID-19

В РФ отменят карантин для граждан, контактировавших с больными COVID-19

Что произошло за день: четверг, 3 февраля

Путин поручил проработать перезапуск программы утилизации старых авто в РФ

Путин поручил проработать перезапуск программы утилизации старых авто в РФ
Пандемия коронавируса

Путин заявил об отсутствии планов введения локдауна из-за коронавируса

В России будет прекращено вещание телерадиокомпании Deutsche Welle

Пандемия коронавируса

Российские регионы продолжили отправлять школьников на дистант или каникулы

Российские регионы продолжили отправлять школьников на дистант или каникулы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });