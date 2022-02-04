Захарова призвала Джонсона не распространять фейки о вторжении РФ на Украину

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Москва призывает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перестать распространять ложные сообщения о неминуемости российского вторжения на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На брифинге в пятницу Захарова отметила, что Джонсон разместил на официальной странице правительства Великобритании в соцсетях видео, где он рассказывает зрителям "о российских войсках возле границы с Украиной и запугивает "очень реальными перспективами неминуемого российского вторжения"".

Официальный представитель МИД РФ призвала Джонсона последовать примеру официального представителя Белого дома Джен Псаки и "не употреблять хотя бы пару дней" такие слова.

"Когда перестаешь (произносить) соответствующие фразочки заготовленные, все сразу как-то становится тише, спокойнее. Перестаньте всех запугивать, перестаньте распространять фейки и угрозы", - добавила Захарова.