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Россия пообещала ответить на возможные санкции Лондона против российских компаний

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Россия ответит на возможные санкции Лондона против российских компаний, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Будем определяться по ситуации, но если анонсированные санкции будут так огульно распространяться на любые российские компании, как об этом заявила британская сторона, то есть без наличия юридически обоснованных фактов, это станет серьезным препятствием для развития торгово-экономических связей. Наша реакция последует", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

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Она подчеркнула, что в Москве считают заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о намерении провести через парламент документ, вводящий новые основания для введения санкций против российских компаний и физических лиц, "безобразным".

"Как мы понимаем, в таком случае под британские санкции может попасть любая компания нашей страны, просто по одному принципу: она принадлежит к России. Данный шаг вызовет очередной виток напряженности, не послужит нормализации двусторонних отношений", - добавила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, таким шагом Великобритания подрывает свою инвестиционную привлекательность, фактически угрожает своему крупному бизнесу, активно взаимодействующему с российским финансово-экономическим сектором.

МИД РФ Великобритания

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