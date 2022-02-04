В РФ применят ИИ для изучения произведений искусства без согласия правообладателя

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Объекты авторского права можно будет использовать без согласия правообладателей в рамках научных исследований по применению искусственного интеллекта (ИИ) в творческой сфере. Это следует из проекта плана мероприятий по развитию креативных индустрий, подготовленным Минкультуры.

В частности, одним из пунктов плана значится "расширение возможностей использования систем машинного обучения, искусственного интеллекта в сфере творческих (креативных) индустрий".

Его ожидаемым результатом должны стать уточнение случаев "свободного использования охраняемых объектов авторских и смежных прав для научных исследований посредством использования в системах машинного обучения", установление правового режима "использования результатов, созданных с использованием таких систем, посредством установления запрета на распространение таких результатов, если при их создании не были получены согласия правообладателей обработанных объектов авторских и смежных прав", говорится в документе.

Как пояснил "Интерфаксу" президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, участвующий в разработке проекта, этот пункт означает, что для целей машинного обучения можно будет использовать объекты авторского права без согласия правообладателей, но исключительно в рамках научных исследований.

"В целом Гражданский кодекс и сейчас позволяет это делать, просто формулировки не вполне однозначны. Это позволит глубоко понять авторские стили в музыке и живописи, в литературе. При этом системы машинного обучения устроены так, что способны и сами генерировать нечто подобное, что им "скормили" в процессе обучения. Вот этот вид использования без согласия автора будет невозможен", - отметил Матвеев.

Также предлагается обеспечить грантовую поддержку проектов, связанных с разметкой данных для систем машинного обучения и искусственного интеллекта, содержащих произведения, доступные на условиях открытой лицензии, а также других проектов, направленных на расширение использования ИИ в творческих индустриях.

Планируется, что изменения будут внесены в часть четвертую Гражданского кодекса РФ. Ответственными назначены Минэкономразвития, Минобрнауки, Минцифры и Минкультуры. Срок исполнения – до четвертого квартала 2024 года.

Остальные меры

Всего в проекте, озаглавленном как план мероприятий по реализации концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, содержится свыше 50 мер. Среди них меры по поддержке креативных индустрий, таких как современные медиа и производство цифрового контента, архитектура, промышленный дизайн, индустрия моды, гастрономическая индустрия, народные художественные промыслы и ремесла, музейная деятельность, искусство (театр, музыка, кино, анимация, живопись, деятельность галерей и др.).

Среди мероприятий также много "цифровых" мер. Например, предлагается утвердить "стандарт на цифровую идентификацию предметов искусства" и сформировать инфраструктуру "на основе технологий распределенного реестра для хранения цифровых идентификаторов предметов искусства и синхронизации данных о материальных носителях, цифровых активах и интеллектуальных правах".

По словам Матвеева, речь здесь идет о записи высокоточной информации, позволяющей идентифицировать оригинал предмета – картины, гравюры, скульптуры. "Наличие такого блока данных позволит изменить процедуры временного ввоза и вывоза российских арт-объектов на международные ярмарки, выставки и аукционы, решить проблему защиты от подделок. Кроме того, появится инструмент контроля за движением оригинала со стороны художника", - рассказал он.

Таким образом, появится возможность эффективно бороться с цифровым контрафактом, например, NFT, которые создаются с нарушением авторских или смежных прав, уточнил эксперт.

Также концепция предполагает законодательные меры по борьбе с пиратством в интернете и поощрение добросовестного поведения распространителей цифрового контента. Как пояснил президент Федерации интеллектуальной собственности, например, решение о досудебной блокировке или внесудебном ограничении доступа к лицензиатам предлагается не применять – для них все споры только в судебном порядке.

Среди других "цифровых" мер – уточнение требований к обороту прав интеллектуальной собственности, совершаемому в цифровой форме с помощью распределенного реестра (блокчейна) и установление возможности взаимодействия с госорганами и организациями через распределенный реестр.

"Фактически общественно-государственная инфраструктура IPChain работает, речь идет только о расширении ее использования в качестве реестра залогов прав при кредитовании и незначительных уточнениях взаимодействия с уполномоченным органом власти при сделках с патентными правами", - объяснил Матвеев.