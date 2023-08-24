Главный архитектор Москвы не видит угрозы творчеству со стороны ИИ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Развитие систем искусственного интеллекта не угрожает творческим процессам, считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он заявил об этом на Московском урбанистическом форуме в ходе дискуссии "Я - робот. Искусственный интеллект против креативного сектора".

"Пока есть архитектор, который в состоянии убедить заказчика сделать что-то по своему проекту, он будет нужен. А таких очень много", - заявил он.

Как показало исследование школы дизайна, сейчас 15% дизайнеров боятся остаться без работы. Прогнозируется, что нейросети, способные генерировать не только переводы и тексты, но и любые изображения, вытеснят более половины существующих профессий в ближайшие десять лет.

"Я пока угрозы не вижу никакой. Я считаю, мы имеем дело с развитием очередного инструмента, которых было очень много даже на моей памяти, хотя я довольно молодой человек", - отметил главный архитектор столицы.

Он напомнил, что ни один из этих инструментов не сделал архитектора менее нужным. Профессия стала даже более востребованной, поскольку развитие технологий дает людям больше возможностей строить и создавать.

"Технологии приходят и дают нам работу, мы должны быть им за это благодарны", - подчеркнул Кузнецов.

По его мнению, ИИ способен создать эскиз, но только профессиональный человек может предложить и сформулировать идею.

"Главное, что делает архитектор - это модерация процесса создания объекта, которая начинается с выработки идеи. Идея и эскиз - не одно и то же. Эскиз как раз может создать и сеть", - пояснил Кузнецов.