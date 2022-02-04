Из нефтепровода "ЛУКОЙЛа" украли 13 тысяч тонн нефти

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Коми полиция разыскивает двоих подозреваемых в хищении из нефтепровода "ЛУКОЙЛа" около 13 тысяч тонн нефти, сообщил информированный источник "Интерфакса". По его словам, нефть украли через врезку, которую сделали в трубе в 2016 году, а нашли эту врезку недавно.

Насколько известно собеседнику агентства, следствие МВД считает, что в 2016 году 39-летний житель Тюменской области с 32-летним сообщником из Ханты-Мансийского округа и другими лицами произвели незаконную врезку в трубопровод ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" в районе города Усинска. Оттуда они несколько месяцев качали нефть и похитили в общей сложности около 13 тысяч тонн. Ущерб компании превысил 292 млн рублей. Похищенную нефть подозреваемые легализовали по фиктивным документам через компанию "Урал-сервис", а затем продавали.

3 февраля в МВД Коми было возбуждено уголовное дело по статьям о самовольном подключении к нефтепроводу (ч.2 ст.215.3 УК), краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК), отмывании (174.1 УК ) и участии в преступном сообществе (ч.2 ст. 210 УК). Оба подозреваемых объявлены в розыск.