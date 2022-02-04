Задержан руководитель ФГУПа, подведомственного Минэнерго

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В пресс-центре МВД сообщили о задержании и.о. гендиректора государственного унитарного предприятия, подведомственного Минэнерго. Он задержан по делу о мошенничестве на 25 млн рублей.

По версии следствия, с 2018 по 2021 год он представлял в организацию по оценке стоимости автомобилей подложные ведомости о необходимости ремонта 185 машин в 24 регионах. В документах он занижал их стоимость более чем на 90% к рыночной, и это ему позволяло не согласовывать сделки с Минэнерго, считают в МВД. Затем он продавал эти машины по реальной цене и присваивал часть денег.

По сведениям "Коммерсанта", задержан гендиректор подведомственной Минэнерго "Федеральной энергосервисной компании" (ФГУП ФЭСКО) Николай Мягких. Позднее в Минэнерго это подтвердили и добавили, что факты мошенничества во ФГУПе выявила комиссия министерства, проверявшая денежно-хозяйственные дела предприятия.

В задержании участвовали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и службы экономической безопасности ФСБ, и им помогал Департамент экономической безопасности в ТЭК Минэнерго. По делу прошли обыски в Москве, Московской, Саратовской, Самарской областеях и Пермском крае и были изъяты документы и иные предметы, интересующие следствие.