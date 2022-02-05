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Арестован и.о. гендиректора подведомственного Минэнерго РФ предприятия

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Головинский районный суд Москвы арестовал и.о. генерального директора государственного предприятия системы Минэнерго РФ в рамках дела о мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Судом... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении исполняющего обязанности гендиректора государственного унитарного предприятия, фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере", - сказала она в субботу журналистам.

Накануне стало известно, что в Москве задержан и.о. гендиректора ФГУП "Федеральная энергосервисная компания" ("ФЭСКО") Николай Мягких по делу о мошенничестве на 25 млн рублей.

По словам Волк, в период с 2018 по 2021 год фигурант представлял в организацию по оценке стоимости транспортных средств подложные ведомости о необходимости ремонтных работ более 185 автомобилей, находящихся в 24 субъектах РФ, снижая стоимость имущества на 90% от рыночной, что позволяло не проводить необходимые согласования сделок с Минэнерго России. Предварительная сумма ущерба от незаконных действий превышает 25 млн руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В рамках расследования дела на территории Москвы, Московской, Саратовской, Самарской областей и Пермского края проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

МВД Минэнерго Николай Мягких ФЭСКО

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