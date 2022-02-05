Грузовой Ту-204 вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за проблем с шасси

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Грузовой Ту-204, выполняющий рейс в интересах DHL, вернулся в "Шереметьево" из-за проблем с шасси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет штатно сел в "Шереметьево", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что самолет Ту-204 российской "Авиастар-Ту" вылетел из "Шереметьево" в Лейпциг, однако командир сообщил о возможной неуборке шасси и запросил возвращение в аэропорт вылета.

По данным сервиса Flightradar24, лайнер выполняет рейс в интересах DHL и имеет соответствующую ливрею.