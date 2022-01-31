Самолет с неисправной тормозной системой совершит посадку в "Шереметьево"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пассажирский Airbus из Краснодара с неисправностью готовится к посадке в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Командир самолета Airbus A-320, выполняющего рейс Краснодар-Москва, связался с диспетчерами и доложил о неисправности тормозной системы. Службы аэропорта "Шереметьево" приведены в готовность", - сказал источник.

Как ожидается, самолет приземлится в столичном аэропорту в ближайшие минуты.