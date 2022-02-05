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"Союз-2.1а" с военным спутником стартовал с Плесецка

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"В субботу, 5 февраля, в 10:00 по Москве с пусковой установки (ПУ) №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что все предстартовые операции и старт "Союза-2.1а" прошли в штатном режиме. Как добавили в министерстве, средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

Также в департаменте сообщили, что ракета "Союз-2.1а" в 10:02 по Москве принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС России.

Это первый пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" в 2022 году.

Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 17 лет с северного космодрома проведено 52 пуска ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1А, 1Б и 1В. "Союз-2" пришел на смену ракетам-носителям "Союз-У", эксплуатация которых проводилась на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 год.

Плесецк Союз-2 Минобороны РФ ВКС РФ

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