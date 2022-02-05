Третья ступень ракеты "Союз" штатно отделилась от космической головной части

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Космическая головная часть, включающая разгонный блок "Фрегат" и космический аппарат в интересах Минобороны, отделилась от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а". Об этом сообщили журналистам в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время - 10:09 по Москве - штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны России, выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов.

Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1а" был осуществлен в субботу в 10:00 по Москве боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области. Это первый пуск ракеты "Союз-2" в 2022 году.