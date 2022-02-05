Ректора дагестанского вуза задержали по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Дагестану предъявило ректору Дагестанского государственного технического университета обвинение в мошенничестве и служебном подлоге, сообщается на сайте ведомства в субботу.

"По версии следствия, в 2015-2018 годы обвиняемый в составе организованной преступной группы, в которую входили должностные лица вуза, перечисляли денежные средства со стипендиального счета университета на расчетные счета доверенных лиц и в последующем их обналичивали", - говорится в сообщении.

Кроме этого, они подделывали подписи в платежных ведомостях о получении заработной платы и премий сотрудниками университета и получали с лицевого счета наличные денежные средства без их оприходования в кассу учебного заведения.

Как отмечается в пресс-релизе, "в результате преступных действий участники организованной группы похитили денежные средства, выделенные вузу из федерального бюджета, на общую сумму более 90 млн рублей".

В настоящее время ректор вуза задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным СУ СКР по Дагестану, по месту жительства, регистрации и в служебном кабинете обвиняемого проведены обыски.

Дело расследуется по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

Принимаются меры по установлению других соучастников преступления.

В сообщении следственного управления не называется имя и фамилия обвиняемого. Согласно информации, размещенной на сайте вуза, Дагестанский государственный технический университет возглавляет Нурмагомед Суракатов.

Ранее уголовные дела в отношении двух бывших ведущих бухгалтеров Дагестанского государственного технического университета, обвиняемых в тех же преступлениях, были направлены в суд.