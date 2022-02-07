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Главу Минэкономразвития Сахалина отстранили от должности из-за обвинений в халатности

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Министра экономического развития Сахалинской области Алексея Успенского, которому предъявлено обвинение в халатности с причинением особо крупного ущерба, отстранили от должности, сообщает пресс-служба областного правительства в понедельник.

"Принято решение отстранить руководителя регионального профильного ведомства на время служебного расследования. В отношении Алексея Успенского передано в суд уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей в 2018 году. Исполнять обязанности областного министра экономического развития будет его первый заместитель Марина Аглиулина", - говорится в сообщении.

В конце прошлой недели пресс-служба областной прокуратуры заявила об окончании расследования уголовного дела в отношении министра и направлении материалов дела в Южно-Сахалинский городской суд. Успенскому предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

По версии следствия, Успенский в 2018 году подписал акт приема-передачи многофункционального центра "Аква Сити", непригодного для эксплуатации в связи с недостатками монтированного оборудования.

"В результате незаконных действий обвиняемого комплекс "Аква Сити" длительный период не использовался, вместе с тем на его содержание тратились бюджетные деньги. Бюджету Сахалинской области в результате совершенного преступления причинен ущерб в размере более 96 млн рублей", - сообщала пресс-служба прокуратуры. Прокуратура также заявила гражданский иск к Успенскому с целью возмещения областному бюджету причиненного ущерба.

Как писали ранее местные СМИ, подписи под актом приема-передачи объекта поставили свыше десятка чиновников, однако дело было возбуждено только против Успенского.

Сахалинская область Алексей Успенский

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