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На Сахалине завершили расследование дела министра о приемке аквапарка

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела в отношении министра экономического развития Сахалинской области Алексея Успенского, обвиняемого в халатности с причинением особо крупного ущерба.

"Дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба прокуратуры региона в пятницу.

Следствием установлено, что Успенский в 2018 году подписал акт приема-передачи многофункционального центра водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения "Аква Сити", непригодного для эксплуатации в связи с недостатками монтированного оборудования.

Министр в установленном порядке не организовал экспертизу для проверки предоставленных подрядчиками результатов работы. Не была создана приемочная комиссия из числа специалистов, "которые могли бы выявить имеющиеся недостатки до подписания акта приема-передачи и дальнейшего введения комплекса в эксплуатацию".

"В результате незаконных действий обвиняемого комплекс "Аква Сити" длительный период не использовался, вместе с тем на его содержание тратились бюджетные деньги. Бюджету Сахалинской области в результате совершенного преступления причинен ущерб в размере более 96 млн рублей", - отмечает пресс-служба.

В ходе расследования уголовного дела заместитель прокурора области заявил гражданский иск Успенскому с целью возмещения областному бюджету причиненного ущерба.

Уголовное дело возбудили по итогам прокурорской проверки комплекса "Аква Сити", а также по материалам УФСБ региона, где были "вскрыты факты необоснованного расходования бюджетных денежных средств".

Сахалинская область Алексей Успенский

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