Летевший из Москвы в Горно-Алтайск пассажирский лайнер аварийно сел в Омске

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Омск-Центральный" принял аварийный борт, следовавший по маршруту "Шереметьево" (Москва) - Горно-Алтайск, сообщает в понедельник пресс-служба омского аэропорта.

Согласно сообщению, в полете экипаж доложил диспетчеру о запахе горелой проводки в салоне самолета и принял решение следовать на запасной аэродром "Омск-Центральный". В 06:29 по местному времени (03:29 по московскому времени) воздушное судно благополучно приземлилось в омском аэропорту, где его встречала аварийно-спасательная команда аэропорта. Городские службы не привлекались.

По данным пресс-службы, Boeing 737-800 самостоятельно зарулил на стоянку, пассажиры спустились с борта по трапу, после чего были доставлены в стерильную зону аэровокзального комплекса, а технические службы приступили к осмотру самолета.

Ожидается, что запасной борт прибудет в Омск в 12:30.