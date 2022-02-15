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В Усть-Куте аварийно сел Ан-26 с пассажирами

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Самолет Ан-26 совершил аварийную посадку в аэропорту Усть-Кута из-за неисправности одного из двигателей, сообщил "Интерфаксу" замгендиректора по авиационной безопасности и транспортной безопасности аэропорта Тарас Тарасов.

По его словам, посадка прошла благополучно в 11:26 по местному времени (6:26 по Москве). На борту самолета были 14 пассажиров и шесть членов экипажа, никто пострадал.

Ранее об аварийной посадке Ан-26 сообщал источник "Интерфакса". По его сведению это случилось из-за утечки масла в правом двигателе. Самолет летел из Иркутска в Ербогачен.

Иркутская область Усть-Кут Тарас Тарасов Иркутск

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