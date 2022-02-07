На Урале мужчина нанес смертельную травму дочери, напав на ее мать с ножом

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств смерти от удара ножом двухлетнего ребенка в Челябинской области, сообщает пресс-служба СКР.

Трагедия произошла 4 февраля в квартире в Троицке. По данным следствия, мужчина в ходе ссоры с сожительницей попытался ударить ее ножом, в этот момент она держала на руках двухлетнюю дочь. В результате был задет ребенок, девочка скончалась в больнице.

Нападавшего задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по региону Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела, поставив его на контроль в центральном аппарате", - отмечает пресс-служба.

По данным местных СМИ, подозреваемый приходился погибшей девочке биологическим отцом.