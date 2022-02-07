Жителя Челябинской области арестовали за гибель ребенка от ножевого ранения

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Челябинской области удовлетворил ходатайство следствия об аресте местного жителя, который, по версии следствия, нанес смертельную травму ножом двухлетней девочке, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в понедельник.

"Ранее 32-летний обвиняемый неоднократно привлекался в уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких преступлений, новое преступление совершил в период непогашенной судимости. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Ему инкриминируют ч.4 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее сообщалось, что ночью 4 февраля в квартире в челябинском Троицке мужчина в ходе ссоры с сожительницей попытался нанести ей удар ножом. В этот момент на руках женщины находилась двухлетняя дочь. В результате девочка получила ножевое ранение, от которого скончалась в больнице.

Уголовное дело взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.