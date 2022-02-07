Авиабомбу времен войны обнаружили под Белгородом

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Белгородские спасатели уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную в Шебекинском городском округе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в понедельник.

Бомбу весом 100 кг накануне, 6 февраля, в районе села Новая Таволжанка обнаружил машинист бульдозера во время работ в песчаном карьере, говорится в сообщении.

Выехавшие на место взрывотехники поисково-спасательной службы изъяли опасную находку, вывезли и ликвидировали на специальном полигоне, отмечается в пресс-релизе.