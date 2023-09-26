В городе на западе Польши нашли неразорвавшиеся авиабомбы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В городе Зелена Гура (Любушское воеводство на западе Польши) жителей одного из районов 26 сентября эвакуируют, потому что там нашли неразорвавшиеся авиабомбы, сообщают польские СМИ со ссылкой на местную полицию.

Бомбы нашли в минувший понедельник. В связи с их обнаружением был создан кризисный штаб.

Во вторник на место прибыли саперы и началась эвакуация жителей ближайших домов, а также сотрудников расположенных поблизости учреждений. Перекрыто движение на 14 улицах города.

В полиции предполагают, что найденные бомбы относятся к эпохе Второй мировой войны. Их обезвреживание займет несколько часов.