Достройка Крапивинской ГЭС грозит затоплением двум заказникам в Кузбассе

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Кемеровской области из-за строительства Крапивинской ГЭС в зону затопления попадут Бунгарапско-Ажендаровский и Салтымаковский заказники, сообщил начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Евгений Бойко.

По его словам, зона подтопления Бунгарапско-Ажендаровского заказника превысит 5 тыс. га, Салтымаковского - превысит 9,5 тыс. га.

В связи с угрозой затопления чиновники планируют изменить границы заказников.

"К заказнику Салтымаковскому будет присоединен гидрологический заказник Тайдонский, в результате чего общая площадь кузбасских заказников составит более 43 тыс. га. Я считаю, это очень хорошая перспектива для сохранения животного мира и водно-биологических ресурсов", - сказал Бойко.

Строительство гидроузла со станцией мощностью 300 МВт на реке Томь началось в 1976 году, но в 1989 году, когда проект был выполнен примерно на 50%, строительство было приостановлено из-за проблем с финансированием, а также на фоне протестов экологов.

В феврале 2020 года ПАО "РусГидро" договорилось с правительством Кемеровской области о завершении проекта строительства Крапивинского гидроузла. Вместе с тем, осенью 2021 года о планах строительства Крапивинской ГЭС заявило En+ Group, наметив сроки ввода на 2026-2027 годы. En+ тогда оценила реализацию проекта в 20 млрд рублей.

По последним данным, расчетная стоимость строительства ГЭС составляет 34,6 млрд рублей без НДС. Ранее стоимость завершения строительства ГЭС с использованием основного гидросилового и электротехнического оборудования компании ПАО "Силовые машины" в ценах 2019 года была определена в 45,07 млрд рублей (с НДС, но без учета затрат по подготовке территории водохранилища).

Установленная мощность ГЭС составит 345 МВт, годовая выработка электроэнергии - 1,9 млрд кВт/ч.

Подготовленные АО "Ленгидропроектом" (входит в "РусГидро") материалы оценки воздействия завершения строительства Крапивинской ГЭС на окружающую среду вынесены на публичные слушания, которые состоятся в феврале в ряде муниципалитетов Кемеровской области.