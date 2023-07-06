Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Глава Кузбасса отвел на перепроектирование Крапивинской ГЭС не меньше 10 месяцев

Строить ГЭС начали в 1976 году, но в 1989 году проект был заморожен из-за нехватки денег и протестов экологов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Проектирование недостроенной Крапивинской ГЭС займет по меньшей мере еще 10 месяцев, сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

В РоссииДостройка Крапивинской ГЭС грозит затоплением двум заказникам в КузбассеЧитать подробнее

"Мы занимаемся проектированием. Когда проект закончим, тогда и будем озвучивать сроки (строительства - ИФ). Наверное, еще месяцев 10 мы будем заниматься проектированием, может, даже больше, потому что процесс очень сложный. Очень сложное гидротехническое сооружение, поэтому я бы сейчас был очень осторожен с называнием сроков", - сказал он.

Строительство гидроузла со станцией мощностью 300 МВт на реке Томь началось еще в 1976 году, но в 1989 году, когда проект был выполнен примерно на 50%, строительство было приостановлено из-за проблем с финансированием, а также на фоне протестов экологов.

В феврале 2020 года ПАО "РусГидро" договорилось с правительством Кемеровской области о завершении проекта строительства Крапивинского гидроузла. Однако с тех пор никакой новой информации относительно планов "РусГидро" участвовать в данном проекте не поступало.

Осенью 2021 года о планах строительства Крапивинской ГЭС заявила En+ Group, наметив сроки ввода на 2026-2027 годы. En+ тогда оценила реализацию проекта в 20 млрд рублей. В апреле 2022 года компания подтвердила готовность достроить ГЭС, но уже не называла конкретные сроки.

По данным главного инженера проекта Крапивинской ГЭС Александра Жевлакова (АО "Ленгидропроект"), расчетная стоимость строительства ГЭС составляет 34,6 млрд рублей (без НДС). Ранее стоимость завершения строительства ГЭС с использованием основного гидросилового и электротехнического оборудования производства ПАО "Силовые машины" в ценах 2019 года была определена в 45,07 млрд рублей (с НДС, но без учета затрат по подготовке территории водохранилища).

Планируется, что установленная мощность ГЭС составит 345 МВт, годовая выработка электроэнергии - 1,9 млрд кВт.ч.

Нормальный подпорный уровень (НПУ) ГЭС запланирован в 175 метров, полный объем водохранилища при НПУ - 10,251 куб. километра. На ГЭС предполагается установить три гидроагрегата пропускной способностью 1,12 тыс. кубометров в секунду при расчетном напоре. Затапливаемая территория, согласно презентации, превысит 54 тыс. га (без учета поверхности водных объектов).

Кузбасс РусГидро Сергей Цивилев Силовые машины En+ Group Кемеровская область Крапивинская ГЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В законодательство введут термин "цифровые валюты иностранных государств"

В ЦБ ожидают, что прибыль банков РФ в этом году может превысить рекорд 2021 г.

В ЦБ ожидают, что прибыль банков РФ в этом году может превысить рекорд 2021 г.

Сервис микроблогов Threads запущен раньше намеченного срока. Обзор

Сервис микроблогов Threads запущен раньше намеченного срока. Обзор

Глобальный рынок общедоступных облачных услуг превысил $545 млрд в 2022 году

Имущественный ценз для квалов повысят сначала до 12 млн рублей, затем до 24 млн

Имущественный ценз для квалов повысят сначала до 12 млн рублей, затем до 24 млн

ЦБ РФ готов к валютным интервенциям в случае рисков финансовой стабильности

ЦБ РФ готов к валютным интервенциям в случае рисков финансовой стабильности

Набиуллина призвала не строить теорий заговора о слабом рубле в интересах бюджета

Набиуллина призвала не строить теорий заговора о слабом рубле в интересах бюджета

Прогноз рынка легковых машин и LCV в РФ на 2023 год повышен с 770 тыс. до 1 млн штук

Доллар поднялся выше 93 руб., евро - выше 102 руб. впервые с 28 марта 2022 года

Доллар поднялся выше 93 руб., евро - выше 102 руб. впервые с 28 марта 2022 года

На старте торгов индекс МоБиржи вырос на 0,7%, индекс РТС просел на 0,8%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });