Глава Кузбасса отвел на перепроектирование Крапивинской ГЭС не меньше 10 месяцев

Строить ГЭС начали в 1976 году, но в 1989 году проект был заморожен из-за нехватки денег и протестов экологов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Проектирование недостроенной Крапивинской ГЭС займет по меньшей мере еще 10 месяцев, сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Мы занимаемся проектированием. Когда проект закончим, тогда и будем озвучивать сроки (строительства - ИФ). Наверное, еще месяцев 10 мы будем заниматься проектированием, может, даже больше, потому что процесс очень сложный. Очень сложное гидротехническое сооружение, поэтому я бы сейчас был очень осторожен с называнием сроков", - сказал он.

Строительство гидроузла со станцией мощностью 300 МВт на реке Томь началось еще в 1976 году, но в 1989 году, когда проект был выполнен примерно на 50%, строительство было приостановлено из-за проблем с финансированием, а также на фоне протестов экологов.

В феврале 2020 года ПАО "РусГидро" договорилось с правительством Кемеровской области о завершении проекта строительства Крапивинского гидроузла. Однако с тех пор никакой новой информации относительно планов "РусГидро" участвовать в данном проекте не поступало.

Осенью 2021 года о планах строительства Крапивинской ГЭС заявила En+ Group, наметив сроки ввода на 2026-2027 годы. En+ тогда оценила реализацию проекта в 20 млрд рублей. В апреле 2022 года компания подтвердила готовность достроить ГЭС, но уже не называла конкретные сроки.

По данным главного инженера проекта Крапивинской ГЭС Александра Жевлакова (АО "Ленгидропроект"), расчетная стоимость строительства ГЭС составляет 34,6 млрд рублей (без НДС). Ранее стоимость завершения строительства ГЭС с использованием основного гидросилового и электротехнического оборудования производства ПАО "Силовые машины" в ценах 2019 года была определена в 45,07 млрд рублей (с НДС, но без учета затрат по подготовке территории водохранилища).

Планируется, что установленная мощность ГЭС составит 345 МВт, годовая выработка электроэнергии - 1,9 млрд кВт.ч.

Нормальный подпорный уровень (НПУ) ГЭС запланирован в 175 метров, полный объем водохранилища при НПУ - 10,251 куб. километра. На ГЭС предполагается установить три гидроагрегата пропускной способностью 1,12 тыс. кубометров в секунду при расчетном напоре. Затапливаемая территория, согласно презентации, превысит 54 тыс. га (без учета поверхности водных объектов).