Поиск
Фигурное катание06:35Женщины. Произвольная программа  Россия США ЯпонияПодробнееПрыжки на лыжах с трамплина14:45Микст. Финал  Словения Россия КанадаПодробнееХоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Канада 1:6Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:12Заразились
на 07.02В России 12 982 023+171 905В мире 395 014 621+1 797 378

Росприроднадзор проверит сообщения о сбросе снега в Охту

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Северо-Западное управление Росприроднадзора проводит проверку по факту возможного сброса грязного снега с проезжей части в реку Охта в районе города Мурино на границе Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

Управление ссылается на жалобы граждан. "На фотографии, выполненной очевидцем, зафиксирован трактор на проезжей части, который, зачерпнув снег с обочины, развернул ковш в сторону водного объекта", - говорится в сообщении.

В РоссииВ Смольном раскрыли, что Беглов считает личным горем проблемы с уборкой снегаВ Смольном раскрыли, что Беглов считает личным горем проблемы с уборкой снегаЧитать подробнее

Ведомство подчеркивает, что, по закону, сбрасывать снег в реки нельзя, штраф может составить 300 тысяч рублей.

Росприроднадзор подготовил запрос в местную администрацию, которая должна сообщить, какая организация отвечает за уборку этого участка дороги. Затем будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось, в декабре Северо-Западное управление Росприроднадзора уже предостерегало коммунальные службы от сброса снега в водоемы Петербурга, так как подобные случаи фиксировались в прошлом. В январе ведомство объявило предостережение о недопустимости складировать снег в водоохранной зоне Финского залива из-за незаконной снежной свалки на улице Маршала Казакова.

Петербург Охта Росприроднадзор

Новости по теме

Новости

Минздрав РФ одобрил клиническое исследование "КовиВака" для детей

Пожаловавшуюся на увольнение из-за стихов Хармса учительницу могут восстановить

Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали в Москве

Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали в Москве

ФСИН опровергла сообщения о резком ухудшении состояния ректора "Шанинки"

Власти Петербурга опровергли данные об увольнении учительницы из-за стихов Хармса

Власти Петербурга опровергли данные об увольнении учительницы из-за стихов Хармса

Суд взыскал с Любови Соболь 350 тыс. рублей в пользу Евгения Пригожина

Суд в Москве оштрафовал "Медиазону" и ее главного редактора Смирнова

Суд в Москве оштрафовал "Медиазону" и ее главного редактора Смирнова

Песков заверил, что журналисты Deutsche Welle смогут освещать визит Шольца в Москву

Подростки смогут сами регистрироваться на сайте "Госуслуги"

Подростки смогут сами регистрироваться на сайте "Госуслуги"
Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 10 843 пациента с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 10 843 пациента с коронавирусом
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });