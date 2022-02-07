Росприроднадзор проверит сообщения о сбросе снега в Охту

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Северо-Западное управление Росприроднадзора проводит проверку по факту возможного сброса грязного снега с проезжей части в реку Охта в районе города Мурино на границе Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

Управление ссылается на жалобы граждан. "На фотографии, выполненной очевидцем, зафиксирован трактор на проезжей части, который, зачерпнув снег с обочины, развернул ковш в сторону водного объекта", - говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что, по закону, сбрасывать снег в реки нельзя, штраф может составить 300 тысяч рублей.

Росприроднадзор подготовил запрос в местную администрацию, которая должна сообщить, какая организация отвечает за уборку этого участка дороги. Затем будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось, в декабре Северо-Западное управление Росприроднадзора уже предостерегало коммунальные службы от сброса снега в водоемы Петербурга, так как подобные случаи фиксировались в прошлом. В январе ведомство объявило предостережение о недопустимости складировать снег в водоохранной зоне Финского залива из-за незаконной снежной свалки на улице Маршала Казакова.