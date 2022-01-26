В Смольном раскрыли, что Беглов считает личным горем проблемы с уборкой снега

Снегопады этой зимы высветили проблемы в ЖКХ, которые нужно исправить, чтоб не наступать "на одни и те же грабли"

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов тяжело и как личное горе воспринимает перебои с уборкой снега и наледи в городе, но при этом Смольный не будет реагировать на "истерию" на эту тему в соцсетях, заявил в городском Заксобрании вице-губернатор Анатолий Повелий.

"Губернатор принимает все эти наши промахи, скажем так, все эти ситуации как свое личное горе. И когда мы обсуждали предстоящую реформу, было сказано следующее: денег достаточно", - сказал он, подразумевая реформу жилищной сферы, которую власти планируют провести до конца 2022 года.

Повелий отметил, что спрашивал у лидеров общественного мнения и ветеранов дорожной и жилищной сфер, насколько беспомощными выглядят власти Петербурга нынешней зимой.

"Тот уровень нагнанной истерии, который есть - я опускаю все это, потому что нет смысла реагировать на эти телеграм-каналы. Мы реагируем на заявления, обращения граждан, которые поступают. Перечень (проблемных) адресов для меня большая помощь, чем масса того негатива, который льется из телеграм-каналов, привлекаются какие-то доморощенные диванные эксперты, которые все одними и теми же типовыми фразами дают оценку", - сказал вице-губернатор.

Повелий также рассказал, что в рамках реформы ЖКХ сСодержание внутриквартальных территорий будет закреплено за районными госучреждениями Жилищное агентство (ГУЖА).

"Наши жилкомсервисы смогут сосредоточиться исключительно на обслуживании закрепленных за ними жилых домов. Сейчас задача поставлена - при каждом ГУЖА подобрать площадки для размещения людей, техники. Далее по тем нормативам, которые мы выработаем, - закупка техники, найм людей. Задачи поставлены нами к концу года, хотя процессы очень сложные", - сказал чиновник.

Реформа предполагает создание государственных бюджетных учреждений ради того, чтобы избавиться от "рисков, связанных с недобросовестностью частного бизнеса", заметил он. За основу будет взят опыт Москвы.

Сложная погода этой зимы высветила недостатки петербургской системы ЖКХ , которые необходимо исправить, чтобы не наступать каждый год "на одни и те же грабли", сказал вице-губернатор.

Так, он указал на то, что за уборку различных участков улиц в Петербурге отвечают разные структуры: управляющие компании, частные владельцы и арендаторы, комитеты, муниципалитеты или "Мостотрест".

"Количество в оркестре участвующих... все инструменты есть, ноты все расписаны, контролеры в виде ГЖИ, ГАТИ (жилищная и административно-техническая инспекция - ИФ) тоже есть. Вопрос в том, что не все субъекты не только не играют по нотам, есть такие, которые вообще на концерт не явились. Из-за такого лоскутного одеяла мы сегодня заложники добросовестности каждого из субъектов", - сказал Повелий.

"А субъекты - частные компании в большинстве своем - ориентируются на одно: три месяца позора, и все сэкономленное весной наши раны залечит. На этом построена вся конструкция", - добавил он.

Чиновник сообщил, что накануне зимы частные УК ввели в заблуждение чиновников относительно готовности к сезону и наличия достаточного количества дворников, "которые сидят с метлами, дремлют и ждут, когда их пригласят", но ему сразу было понятно, что такие обещания далеки от правды.

Позднее прокуратура выяснила, что ни одна из 18 проверенных клининговых компаний не подтвердила наличие заявленных ресурсов, например, вместо 200 человек готова была вывести на улицы только 40.

По словам Повелия, на сегодня Смольный не ставит задачи "зачистить" рынок частных управляющих компаний, а преследует цель принудить их к выполнению нормативных обязательств. Крайней мерой в борьбе с недобросовестными структурами он назвал расторжение договоров, а также лишение лицензии, причем на последнюю процедуру уходит порядка двух лет.

"Мы их где-то "бьем", где-то воспитывать пытаемся, но есть целый ряд компаний, которым никто не указ. (...) Есть компании, которые циничнейшим образом не выполняют элементарных обязательств по содержанию вверенных им домов. (...) Есть управляющие компании-монстры, у которых по 600, по 800 домов в управлении. Они не слышат ни районную администрацию, никого. Тот штраф, который выписывает ГАТИ, он копеечный", - подчеркнул Повелий.

По его словам, ежегодно УК в Петербурге собирают с многоквартирных домов по 20 млрд рублей.

Повелий также раскритиковал состояние территорий, за очистку которых отвечают муниципалитеты - в основном это детские и спортивные площадки, при таком отношении к делу муниципалы рискуют потерять и эти полномочия, считает вице-губернатор.

В рамках заявленной реформы также предполагается улучшить условия труда и обеспечить рост зарплат дворников, которые сейчас, по словам Повелия, зачастую работают "в ужасных условиях" без бытовых удобств. По сообщениям Смольного, зарплата дворника в Петербурге варьируется от 19 333 до 46 000 рублей.

Город также готов предоставить 2000 коек по цене порядка 6 000 рублей в месяц для приезжих, но будет изучать и перспективы коммерческого найма комнат или квартир.

Утром в среду Повелий сказал депутатам, что не доволен качеством уборки снега в Петербурге и что городу не хватает дворников.

Как сообщалось, в среду Повелий сообщил депутатам Заксобрания, что не удовлетворен качеством уборки города от снега текущей зимой и пообещал сделать выводы. В числе причин сбоев с уборкой он назвал циклоны с обильными снегопадами, резкие температурные перепады, а также пандемию коронавируса, которая лишила город мигрантов и вызвала болезни среди сотрудников сферы ЖКХ.

Этой зимой Беглов связал некачественную уборку улиц и дворов Петербурга с работой полукриминальных структур, "которые десятилетиями присосались к бюджету города". Он отметил, что Смольный не возражает против рынка, но на сегодня рынок по уборке в Петербурге не работает.