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Минздрав РФ одобрил клиническое исследование "КовиВака" для детей

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Центр им. Чумакова РАН получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинического исследования вакцины против коронавируса "КовиВак" для детей, следует из данных государственного реестра разрешенных клинических испытаний.

Это будет "двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование по оценке переносимости, безопасности и иммуногенности препарата "КовиВак" с участием детей". В нем будет задействованы 1050 добровольцев, окончание запланировано на 17 декабря 2022 года, отмечается в реестре.

Возраст участников исследования при этом не уточняется.

Испытания пройдут на базе четырех российских клиник: в Электростальской центральной городской больнице в Подмосковье, в Детском научно-клиническом центре инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Санкт-Петербурге, в Самарской областной детской клинической больнице им. Ивановой и в городской детской клинической поликлинике 5 в Перми

Вакцина против коронавируса "КовиВак" разработана и производится в центре им. Чумакова РАН, она была зарегистрирована Минздравом РФ в феврале 2021 года. В отличие от большинства созданных в мире препаратов, является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части.

Всего за 2021 год центр им. Чумакова выпустил 6 млн доз вакцины, в 2022 году запланировано увеличить объем производства до 20-25 млн доз.

Коронавирус КовиВак Центр им. Чумакова

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