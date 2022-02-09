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Действие вакцины "КовиВак" для детей проверят на добровольцах 12-17 лет

Действие вакцины "КовиВак" для детей проверят на добровольцах 12-17 лет
Фото: Александр Папырин/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Вакцину "КовиВак" для детей планируют проверить на подростках 12-17 лет. Более тысячи добровольцев планируется привлечь к исследованиям вакцины. Зарегистрировать и разрешить вакцину могут уже летом 2022 года, рассказал в интервью "Известиям" директор по развитию Центра им. М. П. Чумакова Константин Чернов.

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"Ребят разделят на три возрастные группы, и исследования будут проходить постепенно со снижением возрастного порога. Мы не будем сразу же обращаться к самым младшим. Вначале это будет группа подростков 17–12 лет, вторая категория — от 12 до 6 и только потом уже от 6 до 3 лет", - заявил Константин Чернов.

Исследования пройдут в течение этого года в Перми, Самаре, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Вакцина может быть зарегистрирована и разрешена к применению уже летом 2022 года. По словам Чернова, дети младше 12 лет смогут привиться "КовиВаком" уже в следующем году. Газета сообщает, что инактивированная вакцина считается одной из наиболее безопасных из существующих, поэтому серьезных побочных эффектов от ее применения детьми не предвидится.

Ранее Минздрав России одобрил проведение III фазы клинических исследований вакцины против коронавируса "Ковивак" с участием детей.

Вакцина против коронавируса "КовиВак" разработана и производится в центре им. Чумакова РАН, она была зарегистрирована Минздравом РФ в феврале 2021 года. В отличие от большинства созданных в мире препаратов, является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части.

Коронавирус Ковивак

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