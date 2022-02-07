Правообладатели и интернет-компании подписали обновленную версию "антипиратского меморандума"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Правообладатели и интернет-компании подписали обновленную версию антипиратского меморандума, сообщили в пресс-службе "Медиа-Коммуникационного союза" (МКС), который является ответственным за взаимодействие в рамках этого соглашения.

Теперь удаляться из поисковой выдачи будут не только ссылки, но и доменные имена злостных пиратских сайтов. Новая версия документа вступит в силу после принятия соответствующего закона.

Срок текущей версии Меморандума продлен до 1 сентября 2022 года, до этого момента, надеются в отрасли, будет принят разработанный на его основе закон, который был внесен в Госдуму в июне 2021 года.

"В финальный тест вошли согласованные ранее положения, касающиеся удаления из поисковой выдачи доменов злостных пиратских сайтов, по которым в Реестр было направлено 100 и более ссылок на нелегально размещённый контент. В соответствии с документом интернет-сервисы прекращают выдачу указанного доменного имени и всех его страниц в результатах поиска по запросам пользователей в течение 24 часов", - говорится в сообщении МКС.

Отмечается, что обновленная версия Меморандума начнет действовать после принятия и вступления в силу закона, закрепляющего положения его действующей редакции.

В обновленном Меморандуме также закреплена договоренность проработать возможные меры борьбы с доменными склейками, которые позволяют пиратским ресурсам возвращаться на прежние позиции в поиске. Кроме того, в документе прописаны механизмы защиты легальных сайтов, среди которых СМИ, сайты государственных органов, поисковые системы, социальные сети, сайты, включенные в Реестры организаторов распространения информации в интернете, аудиовизуальных сервисов и др.

"Участники Меморандума будут проводить анализ применения мер, направленных на борьбу с нарушениями авторских и (или) смежных прав, и на регулярной основе проводить обсуждения по повышению их эффективности", - говорится в сообщении.

В соответствии с действующей редакцией Меморандума за три года из поисковой выдачи было удалено более 40 млн ссылок на пиратский контент.

Действие текущего соглашения продлено до 1 сентября 2022 года.

Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий был заключен между правообладателями и компаниями "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler 1 ноября 2018 года на фоне судебного разбирательства между телеканалами холдинга "Газпром-медиа" и "Яндексом" из-за ссылок на пиратский контент в сервисе "Яндекс.Видео". В соответствии с меморандумом, был создан реестр указателей страниц сайтов в интернете с пиратским контентом. Администраторы интернет-сервисов в течение шести часов должны исключать эти ссылки из поисковой выдачи в РФ. Участники меморандума: АО "Первый канал"; ФГУП "ВГТРК"; "СТС Медиа"; АО "Газпром-Медиа Холдинг; АО "Национальная Медиа Группа"; Ассоциация продюсеров кино и телевидения; Ассоциация "Интернет-видео"; ООО "Яндекс"; "Mail.ru Group"; ООО "СберИнтертеймент"; ООО "Рамблер Интернет Холдинг; ООО "ГПМ Партнер"; ООО "Руформ"; ООО "Кинопоиск"; Ассоциация анимационного кино.