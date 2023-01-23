РКН отметил рост числа заблокированных пиратских сайтов в 2022 году

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В прошлом году Роскомнадзор (РКН) получил почти на 20% больше, чем годом ранее, заявлений правообладателей о защите авторских прав, а также определений Мосгорсуда о предварительной блокировке ресурсов по искам владельцев украденного контента, говорится в сообщении службы.

"Зарубежные и российские правообладатели стали чаще обращаться в Роскомнадзор за защитой своих прав. По сравнению с 2021 годом количество заявлений выросло на 18%, а предварительные обеспечительные меры были приняты в отношении почти 350 тыс. сайтов с пиратским контентом, что на 17% больше, чем годом ранее", - сообщили в РКН.

В прошлом году в РКН поступило 12,5 тыс. определений Мосгорсуда и 38 тыс. заявлений правообладателей о защите авторских прав в интернете, уточнили в службе.

"Хотим отметить ответственный подход владельцев сайтов: 85% из них самостоятельно удалили нелегальные копии. Доступ к 41 тыс. сайтов был ограничен операторами связи, так как пиратский контент не был удален вовремя", - говорится в сообщении.

На основании 13,5 тыс. определений Мосгорсуда об отмене предварительных обеспечительных мер в 2022 году было разблокировано 38,6 тыс. ресурсов, добавили в службе.

В РКН напомнили, что правообладатели могут во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав, а в случае отказа вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к пиратскому ресурсу.