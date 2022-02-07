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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:12Заразились
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Постпред России в ООН Василий Небензя заразился коронавирусом

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российский постпред в ООН Василий Небензя получил положительный тест на коронавирус и самоизолировался, сообщили в российском постпредстве.

Там добавили, что Небензя вернется к очной работе, когда получит отрицательные тесты.

"Сотрудники постоянного представительства регулярно проверяются на COVID-19, особенно это касается дипломатов, принимающих участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН", - объяснили в дипмиссии.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Тысячи людей вышли на демонстрацию в Роттердаме против мер по борьбе с пандемией коронавируса5 февраля. Правительство индийского штата Тамилнад отменило запрет на ночной комендантский час и вновь открыло пляжи в рамках ослабления карантинного режима. На фото: продавец готовит кукурузу на углях на пляже Марина-Бич после открытия пляжей в Ченнаи.4 февраля. В Индонезии продолжается вакцинация детей с 6 до 11 лет от COVID-19.3 февраля. Медработники во время тренировки спортсменов по конькобежному спорту в Пекине.3 февраля. В африканских странах доступ к тестам на COVID-19 есть не у всех, что лишает миллионы бедных простого способа выявления вируса. На фото: экспресс-тестирование в частной клинике в столице Зимбабве Хараре.2 февраля. Учителя частной школы в индийском Ченнаи провели молитву о благополучии учеников перед открытием учебных заведений после ослабления ковидных ограничений.2 февраля. Пакистан запускает поквартирную кампанию вакцинации против коронавируса.1 февраля. В Таиланде возобновилась туристическая программа, позволяющая полностью привитым от COVID-19 путешественникам не проходить карантин.
Тысячи людей вышли на демонстрацию в Роттердаме против мер по борьбе с пандемией коронавируса
Василий Небензя коронавирус ООН США

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