Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заразилась коронавирусом

Таким образом, она не сможет посетить 1 февраля Украину с премьером Джонсоном

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила в твиттере, что в понедельник вечером она получила положительный результат теста на COVID-19.

"К счастью, я получила три дозы вакцины и буду работать из дома в период изоляции", - добавила она.

Таким образом, Трасс не сможет сопровождать премьера Великобритании Бориса Джонсона в ходе его визита на Украину во вторник.

Ранее в понедельник издание The Daily Mirror сообщило, что Джонсон 1 февраля отправится на Украину для "решения нарастающего кризиса". Ожидается, что в ходе поездки на Украину Джонсон проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Также в понедельник Трасс выступала в парламенте по поводу подготовки Лондоном санкций в отношении РФ на случай ее вторжения на Украину. В частности, она объявила, что в этом случае британские санкции будут направлены против лиц, связанных с российскими властями. По ее словам, пакет санкций будет готов к 10 февраля.