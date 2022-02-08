СВР обвинила США в незаконной торговле сирийской нефтью

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - США продолжают незаконную торговлю сирийской нефтью, ежемесячно на северо-востоке страны, в провинциях Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор добывается 3 млн баррелей сырья, треть которого продается в иракском Курдистане по цене $35-40 за баррель, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Ведомство обвинило американские компании в расхищении природных ресурсов Сирии.

По данным СВР, нефть доставляется из Сирии в Иракский Курдистан грузовым автотранспортом, который охраняют американские военные. Спецслужба также обвинила ВС США и американские ЧВК в организации безопасности добывающей и перерабатывающей инфраструктуры.

В этот же день СВР сообщила о планах спецслужб США задействовать экстремистов в Латакии и Дамаске для нападений на военных из России, Ирана и сирийские правительственные войска.