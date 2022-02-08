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СВР сообщила о планах США использовать экстремистов в Сирии против военных РФ

СВР сообщила о планах США использовать экстремистов в Сирии против военных РФ
Фото: Muhmmad Al-Najjar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Американские спецслужбы готовятся использовать "спящие ячейки" экстремистов в Дамаске и Латакии (Сирия) для атак против российских, иранских и сирийских военнослужащих, заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

"Спецслужбы США планируют ориентировать "спящие ячейки" экстремистов в г. Дамаске, прилегающем регионе и провинции Латакия на совершение точечных акций против сотрудников сирийских силовых структур, а также военнослужащих России и Ирана", - отметили в СВР во вторник.

Как отметили в ведомстве, "поступающая в СВР России информация свидетельствует о стремлении администрации США сохранить американское присутствие на территории Сирии, не допустив стабилизации обстановки в этой стране". "В Вашингтоне намерены развернуть широкую медийную кампанию, в том числе в арабоязычных социальных сетях, по инспирированию протестных настроений в сирийском обществе", - считают в СВР.

Кроме того, как отметили в спецслужбе, "предполагается использовать сложное социально-экономическое положение для организации массовых антиправительственных выступлений, в ходе которых провоцировать правоохранительные органы на непропорциональное применение силы в отношении "мирных протестующих".

"Для достижения своих целей в Сирии американцы активно задействуют имеющиеся у них тесные контакты с так называемой вооруженной оппозицией, а по сути - с радикальными исламистскими группировками", - заявили в СВР.

СВР Сирия США

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