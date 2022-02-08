Путин поручил обеспечить бесплатную поставку газа для "Вечного огня"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству и "Газпрому" вместе организовать безвозмездные поставки природного газа, который обеспечивает постоянное горение "Вечного огня" и периодическое горение "Огня памяти" на воинских захоронениях и мемориалах.

Поручение, сформулированное после совещания с чиновниками правительства от 12 января, опубликовано на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Оно должно быть выполнено к 1 мая 2022 года.

В мае 2021 года Миллер предложил правительству сделать бесплатным газ для "Вечного огня" и "Огней памяти". Чиновников он попросил закрепить это в документах государственного регулирования. В сентябре 2020 года обеспечить такие мемориалы бесплатны газом "Газпрому" предлагал Общероссийский народный фронт.

Компании группы "Газпром" поставляют газ для "Вечного огня" на 1238 мемориальных комплексах и обелисках в 63 регионах России. У 769 мемориалов установлен режим постоянного горения.