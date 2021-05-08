"Газпром" предложил бесплатно поставлять газ для "Вечных огней"

Компания готова закрепить это в нормативных документах

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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" готов бесплатно поставлять газ для монументов "Вечных огней" и предлагает закрепить это в документах государственного регулирования, заявил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

По инициативе председателя правления компании Алексея Миллера "Газпром" решил обратиться к правительству РФ с предложением утвердить "Перечень Вечных огней и Огней памяти" в регионах работы корпорации, а стоимость природного газа для них установить равной 0 руб.

"Уверен, в этой инициативе нас поддержит не только правительство, но и поставщики природного газа в других регионах страны", - сказал Густов.

"Газпром" поставляет газ для Вечных огней на 1238 мемориальных комплексах и обелисках в 63 регионах России. 769 Вечных огней - с режимом постоянного горения.

В "Газпроме" напомнили, что ежегодно на сетевой газ переводятся новые объекты памяти. "Этой весной был зажжен постоянный огонь в Кингисеппе Ленинградской области на мемориале "Роща пятисот", в ближайшие дни состоится пуск газа для Вечного огня комплекса "Курган бессмертия" в Белевском районе Тульской области", - сказал Густов.

В преддверии Дня Победы специалисты "Газпром межрегионгаз" провели техобслуживание, ремонт и реконструкцию оборудования на 1347 мемориалах с Вечным огнем в 68 регионах.