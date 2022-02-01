ЦБ подтвердил жесткую позицию по криптовалютам на совещании в правительстве

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в пятницу провел совещание по вопросу о регулировании цифровых валют, сообщили "Интерфаксу" несколько источников в органах власти, вовлеченных в обсуждение; в ЦБ, представители которого участвовали в совещании, заявили, что подтвердили в ходе этого мероприятия свою жесткую позицию по криптовалютам.

По словам одного из источников, предложения Минфина в части регулирования цифровых валют доложил глава ведомства Антон Силуанов. Также в совещании участвовали министр экономического развития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, помощник президента Максим Орешкин, представители Росфинмониторинга, Генпрокуратуры, ФСБ. Банк России делегировал целую группу руководителей (Ольга Скоробогатова, Дмитрий Тулин, Алексей Заботкин и Алексей Гузнов).

Обсуждение подходов к регулированию криптовалют вошло в активную фазу в прошлом году. ЦБ, по данным источников "Интерфакса", еще в октябре представил в правительство свою жесткую позицию в отношении криптовалют, подразумевающую запрет на их выпуск и обращение в России. Параллельно ведомства работали над дорожной картой, которая исходила из необходимости разработки регулирования, а не способов запрета криптовалют. Ее проект был внесен в правительство 12 января, а спустя неделю дискуссия стала публичной: ЦБ представил консультативный доклад, где подробно расписал риски обращения криптовалют и предложил набор запретительных мер. Свою позицию ЦБ в сжатом виде продублировал в письме в аппарат правительства от 26 января, но на следующий день, 27 января, дорожная карта разработки регулирования уже была утверждена вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Представитель Григоренко отказался от комментариев относительно прошедшего 28 января совещания, так же поступили в пресс-службе Минфина.

Комментарий ЦБ РФ

В пресс-службе ЦБ подтвердили состоявшееся обсуждение.

"Действительно, такое совещание было. Мы подтвердили свою позицию о том, что необходимо ввести запрет на выпуск и обращение криптовалют на территории России и установить ответственность за его нарушение. Мы настаиваем на том, что распространение криптовалют негативно влияет на экономику, финансовую систему и в результате на всех граждан. В перспективе увеличение денежного обращения вне контроля ЦБ приведет к более высоким ставкам по кредитам для бизнеса и граждан, будет сдерживать рост экономики, негативно скажется на занятости. Мы подробно изложили свои аргументы правительству, донесли наши опасения. Рассчитываем, что состоявшееся совещание - это только начало диалога", - заявили "Интерфаксу" в ЦБ.

В докладе Банк России рекомендовал запретить не только выпуск и обращение, но и майнинг криптовалют на территории РФ. В комментарии по итогам пятничного совещания в правительстве регулятор указывает на риски, сопряженные с майнингом, но при этом отмечает, что этот вопрос находится за пределами его полномочий.

"Что же касается майнинга, то это не относится к компетенции Банка России. Тем не менее, мы видим большие риски от этой деятельности, потому что она создает значимые угрозы как для экономики, так и для граждан. Это и риски перегрузки энергосетей, и негативные эффекты на экологию, и ряд других негативных факторов, в том числе расширение возможности использования криптовалют в России в первую очередь для теневых операций. А это нас как Центральный банк не может не волновать. Мы надеемся, что по этому вопросу диалог также продолжится", - заявили в ЦБ.

Решение относительно дальнейших путей развития рынка криптовалюты в России может быть принято достаточно оперативно, ожидает замминистра финансов Алексей Моисеев. "В правительстве все активно происходит, я думаю, что быстро будет какое-то решение принято. Мои ожидание, что в течение месяца", - говорил он "Интерфаксу".