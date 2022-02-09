В Петербурге депутаты одобрили введение Дня работников УИС 12 марта

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Заксобрание Петербурга в первом чтении одобрило законопроект о включении в перечень городских праздничных и памятных дат Дня работников уголовно-исполнительной системы, который будет отмечаться 12 марта, документ приняли в первом чтении в среду.

Законопроект в парламент внес губернатор Александр Беглов. Он предложил ввести этот праздник в феврале 2021 года.

Представитель Беглова в Заксе Константин Сухенко сообщил, что документ фактически вводит в городское законодательство норму, которая в федеральном законодательстве есть с 2010 года.

"Сообщество работников уголовно-исполнительной системы - одно из наиболее многочисленных в Петербурге, - добавил он. - Это исправление той несправедливости, которая существовала на протяжении долгих лет к этому сообществу".

Депутаты поинтересовались, каким образом предполагается отмечать этот день, на что Сухенко предположил, что праздничных шествий, митингов по этому случаю не будет, но возможны торжественные церемонии. При этом, сказал он, закон позволит привлекать средства бюджета Петербурга на проведение праздника, но это будут оправданные затраты, которые будут осуществлять люди, "законопослушные априори".

Депутат от КПРФ Александр Рассудов сообщил, что насчитал в городском перечне не менее 12 праздников, посвященных силовым структурам, но в Петербурге всего по одному празднику посвящены работникам культуры и науки. "Такой перекос мне не очень понятен", - сказал он.

В итоге за документ проголосовали 35 парламентариев из 50, двое воздержались, четверо выступили против.