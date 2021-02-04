Беглов предложил учредить День работника ФСИН

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил отмечать 12 марта в городе День работника уголовно-исполнительной системы. Законопроект о включении этого профессионального праздника в перечень городских праздников и памятных дат внесен в ЗакСобрание региона.

Включение праздника в список международных, общепризнанных (традиционных) и общероссийских праздников и памятных дат предусматривает, что мероприятия, связанные с днем ФСИН, будут финансироваться из бюджета Петербурга.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Управление ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - это одна из крупнейших правоохранительных структур региона, и нужно учитывать значимость и важность ее деятельности.