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Хищение электроэнергии для майнинга криптовалюты пресекли в Пензенской области

Хищение электроэнергии для майнинга криптовалюты пресекли в Пензенской области
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в Пензенской области семерых подозреваемых в хищении электроэнергии для майнинга криптовалюты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, это местные жители, среди которых - специалисты по работе с электросетями и компьютерным оборудованием.

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Майнинг-ферму обнаружили в крестьянско-фермерском кооперативе в Бессоновском районе. По предварительным данным, устройства для добычи криптовалюты были подключены к электрической сети в обход приборов учета.

"Чтобы скрыть незаконное потребление энергии, злоумышленники вывели из строя оборудование в распределительном устройстве трансформаторной подстанции и на железобетонной опоре высоковольтной линии", - сказала представитель министерства.

По оценке специалистов энергосетевой компании, за два месяца работы фермы было похищено более 3 млн кВт/ч электроэнергии на сумму более 500 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (часть 2 статьи 165 УК РФ). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Пензенская область

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